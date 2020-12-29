Ярославскую организацию, которая специализируется на возврате долгов, привлекли к административной ответственности.Жительнице Ярославля коллекторы звонили с завидной регулярностью и требовали вернуть долг. Какое-то время ярославна терпела, а потом записала номер телефона коллекторов и пошла жаловаться судебным приставам.- Чтобы получить информацию об организациях, которые, возможно, звонили, приставы подготовили запрос о владельце телефонного номера и наличии кредитной истории заявительницы. Форму-кредитора установили быстро, но ее сотрудники отрицали свою причастность к звонкам и отказались предоставить копию заявки на выдачу кредита, сославшись на то, что в рамках административного производства ее выдать нельзя, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.Приставы обратились в суд. Там представитель микрокредитной компании вину признал. Организации был назначен штраф.