ДТП произошло вчера, 28 декабря, около восьми часов вечера в Рыбинске. На перекрестке улиц Свободы и Карякинской столкнулись две иномарки - «Опель Астра» и «Киа Оптима». Удар, очевидно, был такой силы, что одна из машин влетела в дорожное ограждение.В результате аварии пострадали три человека: 20-летний водитель «Опеля» и два пассажира той же машины - 20 и 23 лет, сообщили в УМВД России по Ярославской области.На место ДТП выезжали сотрудники МЧС, ГИБДД и медики. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.