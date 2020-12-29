В пресс-службе мэрии Рыбинска рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники.31 декабряАвтобусы:- последний рейс автобуса №1 от ПАТП отправится в 21:45, от улицы Буксирной - в 22:32;- на последнем автобусе №12 от ПАТП можно будет уехать в 22:10, от «Призмы» - в 22:38; на автобусе №16э: от железнодорожного вокзала - в 21:30, от «ГЭС-14» - в 22:22.- все остальные маршруты будут работать в обычном режиме по расписанию выходного дня.Троллейбусы:- № 1. Последний рейс от улицы Расторгуева в 19:59, от улицы Куйбышева в 20:37;- № 4. Последний рейс от улицы Расторгуева в 19:14, от улицы Блюхера в 19:42;- № 5. Последний рейс от Троллейбусного парка в 19:43, от улицы Куйбышева в 20:27;- № 6. Последний рейс от Троллейбусного парка в 19:56, от «Призмы» в 20:37.1 январяАвтобусы:- начало и окончание работы автобуса № 1 не изменится, но при этом интервал движения между рейсами увеличится до 35 минут;- первый рейс автобуса №3 от ж/д вокзала в 7:10, от больницы № 4 в 7:00. Интервал движения также увеличится до 35 минут;- автобус № 5 будет отправляться от ж/д вокзала в 9:50; 11:10; 14:25; 15:50; 17:15; 19:20; от ГЭС-14 в 10:30; 11:45; 15:05; 16:30; 17:55; 20:00;- № 6. Первый рейс от ПАТП в 10:15, от Скомороховой горы в 11:00;- № 8. Первый рейс от Соборной площади в 6:02 (с 6:02 до 12:38 интервал движения автобусов увеличится до 36 минут);- № 10. Первый рейс от троллейбусного парка в 8:40, от «Призмы» в 8:40.- № 11. Первый рейс от Соборной площади в 5:38. Интервал движения - 36 минут;- № 12. Первый рейс от ПАТП в 5:00, от «Призмы» в 5:58. (С 5:00 до 7:23 интервал движения увеличится на 30-35 минут);- № 14. Первый рейс от больницы № 4 в 7:10, от ГЭС-14 в 7:10;- № 19. Первый рейс от Соборной площади в 7:43;- автобусы № 2, 7, 9, 18, 29 в этот день работать не будут; остальные - по расписанию выходного дня.Троллейбусы- № 1. Первый рейс от улицы Расторгуева в 6:39, от улицы Куйбышева в 7:18;- № 4. Первый рейс от улицы Расторгуева в 6:42, от улицы Блюхера в 7:15;- № 5. Первый рейс от Троллейбусного парка в 6:37, от улицы Куйбышева в 7:21;- № 6. Первый рейс от Троллейбусного парка в 6:49, от «Призмы» в 7:31.С 2 по 10 января общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня. При этом автобус №15 выйдет на линию 6, 7, 9 и 10 числа.