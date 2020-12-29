Частный дом в Гаврилов-Яме сгорел вчера, 28 декабря. При пожаре погибли два человека: 57-летний мужчина и 58-летняя женщина. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Известно, что жильцы этого дома вели асоциальный образ жизни, не исключено, что во время ЧП они были пьяны.- Сейчас по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Опрошены очевидцы, назначены медицинские и пожаро-технические экспертизы. Причины возгорания выясняются, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.