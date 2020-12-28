Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Москвоской области. В Переславском районе, на своей даче, которая ему досталась от матери, мужчина выращивал коноплю. Как он утверждает, для личного пользования.- Во время обыска изъято 398 кустов конопли и 12 килограммов 823 грамма наркотика в высушенном виде, что является особо крупным размером. Злоумышленник пояснил, что запрещенное растение он выращивал для подкормки животным, для улучшения качества их мяса, и собственного употребления, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.Мужчина свою вину признал, в содеянном раскаялся.