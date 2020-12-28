Направлено в суд уголовное дело в отношении водителя, который сбил женщину. Пострадавшая получила тяжелые травмы ног.ДТп произошло в январе 2019 года. Ярославец на своем «Мерседесе» ехал по Тутаевскому шоссе. На дороге была снежная каша, машина подъезжала к пешеходному переходу, но мужчина скорость не сбавил. В итоге, когда для него загорелся красный сигнал светофора, водитель остановиться не успел. Он вылетел за стоп-линию и сбил женщину.С переломанными ногами ее доставили в больницу.- Были получены травмы, которые относятся к тяжкому вреду здоровья. Уголовное дело направлено в суд, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.