Воспитанники Переславского детского дома получили в подарок на Новый год школьный автобус. Так с наступающим праздником ребят поздравили правительство региона и фонд \\"Здоровые дети - здоровой планете\\".В автобусе 22 посадочных места, каждое оборудовано 4-точечными ремнями безопасности. Двигатель автобуса блокируется при открытых дверях. На машине установлены проблесковый маячок и тахограф.Кроме большого подарка, дети получили билеты в ярославский зоопарк и планетарий, новые книги и, конечно, сладости.В детском доме воспитывается 40-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, есть школьники и даже студенты.– Все наши дети имеют различные хронические заболевания, у двоих – статус «ребенок-инвалид», – рассказала директор Переславского детского дома Алла Клипа. – Автобус с большим количеством посадочных мест позволит нам быть более мобильными и эффективней решать задачи по оздоровлению: совершать поездки в диагностический центр, выполнять назначения узких специалистов в санаториях. И, конечно, у нас появится больше возможностей наполнить жизнь воспитанников интересными событиями и путешествиями.