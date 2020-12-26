В Ярославской области предлагают вернуть прямые выборы. С такой инициативой выступили депутаты региональной думы Сергей Хабибулин и Ольга Секачева.В проекте закона, размещенном на сайте областной думы, говорится о том, что глав районов, городов, городских и сельских поселений предлагают выбирать «на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании».В пояснительной записке отмечается, что изменения позволят ярославцам в полной мере реализовать свое конституционное право. Кроме того, по мнению авторов инициативы, законопроект «отражает запрос общества и позволит повысить доверие людей к власти и снизить социальную напряженность в регионе».Это уже не первая попытка выше названных депутатов вернуть прямые выборы. Аналогичный проект в прошлом году был отклонен большинством голосов. Однако народоизбранники решили повторить инициативу. По закону, это разрешается делать один раз в год.