Ярославцы в социальных сетях активно жалуются на отсутствие кондукторов во многих троллейбусах и трамваях. Иногда, чтобы заплатить за проезд, приходится идти к водителю через весь салон. Пожилым людям с палочками, пассажирам с маленькими детьми или тяжелыми сумками делать это не удобно. Да и водитель, отвлекаясь на продажу билетов (хотя делать это он должен только на остановках), может не заметить опасность на дороге.Если в салоне немало пассажиров, многие предпочитают ездить «зайцами» - не рискуют передать купюру или проездной.- У водителей один ответ, что некому работать. До депо дозвониться невозможно. Может тогда вернуться к компостеру, чтобы без проблем оплатить свой проезд? – предлагают ярославцы.