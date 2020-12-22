Маршрутки могут работать на улицах Ярославля после реорганизации транспортной сети

Маршрутки могут вписаться в работу новой транспортной сети города Фото: Мэрия Ярославля

Маршрутки могут вписаться в работу новой транспортной сети города, в пользе которой сейчас пытаются убедить всех ярославцев городские власти. Сегодня, на заседании рабочей группы в мэрии, начальник управления городского транспорта Сергей Волканевский объяснил, при каких условиях маршрутки в Ярославле сохранятся.

- Все перевозчики, которые сейчас работают по нерегулируемому тарифу, могут участвовать в конкурсных процедурах, если у них есть достаточный опыт работы и необходимый подвижной состав, а также квалификация, - сказал Волканевский.

Напомним, что в июле 2021 году у частных перевозчиков истекает срок контрактов. Если некоторые из них и останутся, то работать они смогут только по регулируемому тарифу.