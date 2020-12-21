В Ярославской области подростки обокрали новогоднюю елку

Свой «подвиг» школьницы сняли на видео и выложили в сеть. ФОТО: скриншот с видео страница Антона Капралова во ВКонтакте

В поселке Семибратово Ярославской области подростки обокрали новогоднюю елку, установленную на центральной площади. Свой «подвиг» школьницы сняли на камеру и выложили ролик в TikTok. Слава девочек нашла. Кадры увидел депутат Ярославской областной думы Антон Капралов.

- Происходящее меня несколько расстроило. В прошлом году по многочисленным просьбам приобретали эту елку с игрушками и украшениями. Понимаю, что делают они это по глупости, но за каждый поступок нужно нести ответственность, тем более сами все сняли и выложили. Поэтому пусть об их «подвиге» узнает побольше людей! - написал народоизбранник на своей странице в социальной сети.

Депутат решил ограничиться общественным порицанием. Однако при этом он не исключает, что администрация поселка может обратиться в правоохранительные органы, чтобы с девочками провели работу.

Чуть позже Антон Капралов сообщил, что девочки вернули все украшения, извинились и пообещали больше так не поступать.