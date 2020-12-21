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В Ярославле прохожие задержали грабителя, напавшего на женщину

Преступник ударил свою жертву по лицу и забрал мобильный
Светлана Крутикова
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36-летний подозреваемый уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности

36-летний подозреваемый уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Заволжском районе Ярославля на 33-летнюю женщину напал грабитель. Инцидент произошел в вечернее время около одного из домов на улице Орджоникидзе

Злоумышленник подошел к женщине и ударил ее по лицу. Потерпевшая, которая в этот момент разговаривала по телефону, выронила мобильный из рук. Преступник подобрал его и попытался убежать. Однако прохожие, ставшие очевидцами произошедшего, задержали мужчину и вызвали полицию.

- Установили, что 36-летний подозреваемый уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На грабителя завели уголовное дело. Похищенное изъяли. Расследование продолжается.

Криминал