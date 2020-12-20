В Рыбинске открылся музей генсека Юрия Андропова. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске открылся новый музей - бывшего руководителя КГБ СССР, генсека Юрия Андропова. Его именем нынешний Рыбинск назывался пять лет, с 1984 по 1989 годы.

Экспозиция находится в музее "Советская эпоха" в поселке ГЭС. Он будет работать без выходных и праздников с 10:00 до 18:00.

- Выставка не зря называется «О прошлом для будущего». Здесь представлены не просто исторические артефакты и находки, это повод задуматься о том, что с нами происходит сегодня и что будет происходить завтра. Посетители выставки могут сделать какие-то правильные выводы для себя. Нужно понимать, какие процессы происходят со страной, с миром, обществом, - рассказал создатель экспозиции Алексей Алексашин.

Посетители могут увидеть фотографии, служебные телефонограммы, донесения и личные вещи Андропова. Кроме того, воссоздано его рабочее место. В музее представлены фотоматериалы, донесения, служебные телефонограммы, а также личные вещи Андропова. Воссоздано его рабочее место.

- Андропов – историческая личность, которая ознаменовала серьезный период во всем государстве. В то время мои родители с воодушевлением говорили, что государство возглавил человек, который знает, что делать. Сегодня мы его расцениваем как своего земляка, потому что он проходил обучение в техникуме водного транспорта. Он часть истории нашего города, мы можем и должны этим гордиться, - сказал глава Рыбинска Денис Добряков.