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Два депутата Переславской думы отстранены от голосования по генплану города

Был выявлен конфликт интересов
Полина Вачнадзе
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Два депутата Переславской думы отстранены от голосования по генплану города

Два депутата Переславской думы отстранены от голосования по генплану города

Фото: Прокуратура Ярославской области

Два депутата Переславской городской думы имеют конфликт интересов, соответственно, не могут голосовать при рассмотрении вопроса о генеральном плане города. К такому выводу пришла районная прокуратура. После ее решения председатель городского заксобрания отстранил народных избранников от голосования.

18 декабря комиссия по бюджету поддержала проект Генплана и ни один из депутатов не сообщил о том, что имеет место личная заинтересованность, хотя были обязаны. Их супруги являются владельцами земельных участков в Переславле и направили заявление о переводе своих участков в земли поселения.

Как пояснил председатель переславской думы Сергей Корниенко, при изменении назначения участков меняется вид их разрешенного использования с возможностью строительства. Кроме того, изменяется и цена земель.