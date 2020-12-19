Два депутата Переславской думы отстранены от голосования по генплану города Фото: Прокуратура Ярославской области

Два депутата Переславской городской думы имеют конфликт интересов, соответственно, не могут голосовать при рассмотрении вопроса о генеральном плане города. К такому выводу пришла районная прокуратура. После ее решения председатель городского заксобрания отстранил народных избранников от голосования.

18 декабря комиссия по бюджету поддержала проект Генплана и ни один из депутатов не сообщил о том, что имеет место личная заинтересованность, хотя были обязаны. Их супруги являются владельцами земельных участков в Переславле и направили заявление о переводе своих участков в земли поселения.

Как пояснил председатель переславской думы Сергей Корниенко, при изменении назначения участков меняется вид их разрешенного использования с возможностью строительства. Кроме того, изменяется и цена земель.