Выплаты на детей до 7 лет в Ярославской области: как подать заявление и когда начислят деньги

По 5 тысяч рублей получат все родители, у которых есть дети до 7 лет Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ярославской области начался прием заявление на получение президентской выплаты. По 5 тысяч рублей на каждого ребенка перечислят всем родителям, которые воспитывают детей в возрасте до 7 лет.

Заявление можно подать через портал Госуслуг или лично в отделениях Пенсионного фонда России. Прием заявлений продолжится до 1 апреля следующего года. Кстати, 5 тысяч рублей получат родители новорожденных, которые появятся на свет до этой даты. Как пояснили в правительстве Ярославской области, первые начисления начнутся уже на следующей неделе.

- В нашем регионе более 100 тысяч детей до 7 лет. Общая сумма, которая поступил в область из федерального бюджета, составит более полумиллиона рублей. И это уже не первая выплата, которыми руководство страны поддерживает граждан во время пандемии, - сказал глава Ярославской области Дмитрий Миронов.