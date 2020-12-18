В Ярославле ищут подростка с серым рюкзаком

В Ярославле разыскивают 14-летнего Андрея Дронделя. ФОТО: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Ярославской области

В Ярославле разыскивают 14-летнего Андрея Дронделя. Подросток пропал вчера, 17 декабря.

Рост мальчика 176 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые. Школьник был одет в черную удлиненную куртку с капюшоном, темно-серую толстовку, темно-синие джинсы, темно-синие ботинки, серую шапку. С собой у подростка - серый рюкзак.

Если вы видели Андрея или что-то знаете о его местонахождении, сообщите по телефонам: 112 или 8-800-700-54-52 (горячая линия поискового отряда «Лиза Алерт»).