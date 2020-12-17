В Ярославле владельца игорного заведения осудили за взятку

Ярославец отделался штрафом в 30 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле вынесли приговор 29-летнему жителю Дзержинского района.

В суде установили, что мужчина купил два игровых автомата и под видом платежных терминалов разместил их в одном из домов на улице Урицкого. В середине августа этого года обвиняемый передал сотруднику уголовного розыска 10 тысяч рублей. За эти деньги полицейский должен был избавить ярославца от проведения каких бы то ни было проверок.

Обвиняемый в ходе расследования полностью признал свою вину. Суд учел это обстоятельство, наличие на иждивении у ярославца двух детей, а также тот факт, что мужчина «активно способствовал раскрытию преступления», сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В результате «бизнесмена» признали виновным за дачу взятки и незаконную организацию азартных игр и назначили ему штраф в размере 30 тысяч рублей.