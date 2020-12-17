В ярославскую многоэтажку вернули газ, но не во все квартиры

Четыре квартиры остаются без газа из-за обнаруженных нарушений Фото: Олег ЗОЛОТО

В многоэтажный дом на проспекте Толбухина в Ярославле возобновили подачу газа. Напомним, подачу голубого топлива в здание временно прекращали из-за подозрений на утечку. Однако голубое топливо вернулось не во все квартиры, сообщили в региональном департаменте государственного жилищного надзора.

- Двое суток понадобилось специалистам, чтобы получить доступ в квартиры и проверить оборудование. Сейчас газ появился во всех квартирах, кроме четырех. Там выявили нарушения. В целях обеспечения безопасности жителей эти квартиры будут отключены до устранения нарушений, - сообщил директор ведомства Давид Бараташвили.

В департаменте напоминают: осмотр и техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования должны проводиться не реже одного раза в год. Только специалисты смогут оценить, исправна ли ваша газовая плита, колонка или котел.

О грядущей проверке организации сообщают заранее. Однако собственники могут сами выбрать удобные для них время и день, для этого лишь необходимо подать заявку.