В Ярославле ищут пропавшего два месяца назад пенсионера

Александра Валентиновича Опарина пропал почти два месяца назад. ФОТО: ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас"

В Ярославле ищут 67-летнего Александра Валентиновича Опарина. Мужчина пропал почти два месяца назад. 15 октября он ушел из дома во Фрунзенском районе и не вернулся.

На вид пропавшему 65 лет, рост 172-175 сантиметров, среднего телосложения, седые короткие вьющиеся волосы, карие глаза. Пенсионер был одет серую куртку, темные брюки, на ногах - темные ботинки.

Всех, кто видел Александра Валентиновича или что-то знает о его местонахождении, просят позвонить по номерам: 02, 102, 112 или на горячую линию поискового отряда «ЯрСпас» - 8-910-964-08-38.