В Ярославле скончался талантливый врач-нейрохирург

Олегу Герасимову было 59 лет. ФОТО: сайт ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В.Соловьева»

В Ярославле на 60-м году жизни скончался заведующий 3-м нейрохирургическим отделением Соловьевской больницы, врач-нейрохирург Олег Герасимов. Трагедия произошла вчера, 11 декабря. Как сообщается на сайте медицинского учреждения, причиной смерти стала тяжелая болезнь. По данным портала «YarNews», доктор умер в COVID-госпитале.

- Олег Рудольфович был талантливым нейрохирургом, выполнял сложнейшие операции, владел современными методиками лечения, был соавтором более 20 новых методик и устройств для хирургического лечения заболеваний и повреждений позвоночника, которые успешно использовались не только в клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева, но и в других клиниках страны, - написали коллеги доктора.

Карьеру в Соловьевской больнице Олег Герасимов начал в 1988 году. В 1992-м защитил кандидатскую диссертацию. Спустя пять лет возглавил 3-е нейрохирургическое отделение. В 2011 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Прощание с доктором пройдет в понедельник, 14 декабря, в 10 часов в траурном зале больницы.

Редакция КП-Ярославль выражает соболезнования родным, близким и коллегам Олега Рудольфовича.