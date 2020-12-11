Заявка на рекорд: в Рыбинске планируют выстроить из машин самую большую в России снежинку

В прошлом году водители выстроили свои машины в форме символа города Фото: Администрация Рыбинска

Рыбинские автовладельцы планируют установить рекорд, выстроив из машин самую большую в России снежинку.

- Это не первый опыт Рыбинска в организации автофлешмобов. В прошлом году накануне новогодних праздников автолюбители уже проводили подобную акцию. На площади дворца спорта «Полет» водители выстроили свои машины в форме символа города - рыбы и даты «2020». А в 2019-м на стоянке у «ОДК-Сатурн» провели флешмоб «Автоелка», - рассказали в пресс-службе администрации города.

В этом году акция пройдет 19 декабря, в День НаШествия Дедов Морозов. Все желающих принять участие в автофлешмобе ждут на площади дворца спорта «Полет» в 18 часов.