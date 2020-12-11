Снег и повышение температуры: в Ярославле изменится погода

Пока пасмурно, но в выходные должно выглянуть солнце Фото: Полина Вачнадзе

Сегодня, в пятницу 11 декабря, погода в Ярославской области существенно не изменится, говорят синоптики. Но уже в выходные начнет увеличиваться облачность, велика вероятность снега и повышения температуры.

- Произойдет это из-за влияния атмосферных фронтов северных и западных циклонов, - пояснили специалисты Росгидрометцентра.

В выходные выглянет солнце. В субботу днем, 12 декабря, ожидается минус 8 градусов, в воскресенье – минус 6. Оба дня без осадков. Ночами в Ярославской области – минус 12-13 градусов.

Снег прогнозируется в понедельник и вторник. Днем – минус 4-3 градуса, ночью: минус – 6-5.