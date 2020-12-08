Видимо, соскучился: житель Ярославской области угнал свой бывший автомобиль

Угонщик пояснил, что сел в открытый автомобиль Фото: Евгения ГУСЕВА

В полицию Тутаева обратился 25-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что неизвестные ночью угнали его «Ладу».

Оперативники взялись за работу и по камерам уличного наблюдения установили, что угнанный автомобиль движется в сторону Ярославля. Информацию передали сотрудникам ГИБДД. Наряд ДПС остановил машину. За рулем оказался 22-летний бывший владелец отечественной легковушки.

- В ходе разбирательства молодой человек пояснил, что сел в открытый автомобиль, ключи находились между пассажирским и водительским сиденьями, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В отношении угонщика возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.