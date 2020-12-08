«Так не каждый сумеет»: в Ярославле машина лежала на железнодорожных путях

Как машина сюда попала, долго гадали ярославцы. ФОТО: группа "АВТОПОРТАЛ76.РУ - Первый Ярославский Автопортал"

Необычное ДТП, которое вызвало много вопросов, произошло вчера, 7 декабря. Очевидцы сфотографировали перевернутую машину, лежащую на железнодорожных путях у моторного завода. Как она туда попала, было совершенно не понятно. В комментариях даже выдвинули версию, что автомобиль слетел с моста.

На деле же все оказалось прозаичнее.

Как пояснили полиции, 75-летний водитель не справился с управлением. Машина влетела в отбойник, опрокинулась и упала на железнодорожные пути. Мужчина отделался легким испугом и ремонтом автомобиля.

- Это мастерство, так прям не каждый сумеет. Ну, если серьезно, ладно хоть живой остался и поезд не ехал в тот момент, - комментирует фото Александр С.