В Ярославской области кэшбек за поездки по России получили 170 человек

Во втором этапе программы принимают участие 8 туроператоров и 32 гостиницы Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области выплаты по программе для туристов, путешествующих по России, получили уже 170 человек.

- Решение о кэшбеке со стороны правительства РФ – очень правильное и своевременное. Это реальная поддержка участников туристического рынка, который оказался в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса, - сказал заместитель председателя ярославского правительства Максим Авдеев.

Первый этап программы действовал с 21 по 28 августа, ярославцы могли получить компенсацию от 5 до 15 тысяч рублей. Во втором этапе программы принимают участие 8 туроператоров и 32 гостиницы. Об условиях можно прочитать здесь.