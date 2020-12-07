В Ярославле будут расширять Ленинградский проспект

Участок от улицы Волгоградской до улицы Строителей не просто отремонтируют, но еще и расширят Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ярославле все-таки планируют расширить Ленинградский проспект. Об этом сегодня, 7 декабря, в прямом эфире в инстаграме сообщила глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.

Участок от торгового центра «Рио» до улицы Волгоградской отремонтировали два года назад. В этом году в порядок привели часть дороги от улицы Строителей до выезда из города. Осталось отремонтировать участок от улицы Волгоградской до улицы Строителей. Именно здесь, по словам главы районной администрации, не просто заменят асфальт, но еще и расширят проспект.

Планируется, что работы проведут в 2022-2023 годах. А в следующем году в Дзержинском районе отремонтируют 2-й Брагинский проезд и проезд Шавырина.