Не уступил: в Ярославле водителя маршрутки будут судить за сбитого мотоциклиста

Водитель мотоцикла «Хонда» получил множественные переломы ног Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ярославле передано в суд дело в отношении 40-летнего водителя маршрутки. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, в результате чего пострадал другой человек.

ДТП произошло летом прошлого года на перекрестке улиц Куропаткова и Большой Норской. Водитель маршрутки не обратил внимание на знак «Уступи дорогу» и выехал со второстепенной дороги на главную. В это время там на мотоцикле ехал 43-летний ярославец.

- Водитель мотоцикла «Хонда» получил множественные переломы ног, что относится к тяжкому вреду здоровья. Во время следствия обвиняемый свою вину признал, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.