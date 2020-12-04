Заместитель председателя ярославского правительства ушел на карантин

Роман Колесов контактировал с больным коронавирусом. ФОТО: страница Романа Колесова во ВКонтакте

Заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов, курирующий вопросы образования, охраны природы и памятников архитектуры, ушел на карантин. Чиновник контактировал с человеком, заболевшим коронавирусом, сообщает портал «Ярновости» со ссылкой на председателя областной думы Алексея Константинова. Известно, что Роман Андреевич продолжает исполнять свои обязанности дистанционно.

Напомним, ранее COVID-19 выявили у заместителя председателя регионального правительства Анатолия Гулина, который отвечает за вопросы областного здравоохранения.