Ярославские депутаты попросили губернатора сделать 31 декабря выходным

В Ярославле депутаты попросили губернатора сделать 31 декабря выходным Фото: Евгения ГУСЕВА

Ярославское отделение ЛДПР направило губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову письмо с просьбой сделать 31 декабря для ярославцев выходным днем. В следующем году в предпраздничный день все россияне отдыхают, в этом же году придется выходить на работу.

При этом депутаты отметили, что 31 числа на самом деле мало кто действительно выполняет свои должностные обязанности.

- В целях рационального использования гражданами рабочего времени, поскольку в канун нового года большинство граждан готовится к его празднованию, просим Вас рассмотреть возможность перенести рабочий день с 31 декабря на иной выходной день, - говорится в письме.

Автору послания уточнили, что уже имеется положительный опыт, когда другие регионы самостоятельно переносили рабочий день с 31 декабря на иную дату. Например, подобная инициатива была поддержана исполняющим обязанности главы Белгородской области.