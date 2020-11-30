Рыбинец убил сожительницу и сбежал с места преступления

Мужчина схватил кухонный нож и ударил им женщине в плечо Фото: Полина Вачнадзе

Житель Рыбинска задержан по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшей. Жертвой пьяной семейной разборки стала женщина. ЧП произошло 25 ноября в Рыбинске на улице Карякинской.

Во время совместной пьянки между сожителями разгорелась ссора, мужчина схватил кухонный нож и ударил им женщине в плечо. Рана оказалась смертельной: лезвие повредило артерии и вены, потерпевшая умерла на месте.

Испугавшись, мужчина сбежал из квартиры. Два дня он скрывался, но 27 ноября оперативникам удалось установить его местонахождения. Рыбинца задержали.

- По его словам, мотивом для ссоры стал личный конфликт. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, готовится ходатайство о его заключении под стражу, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.