«Облили водой и обкидали яблоками»: ярославские врачи пожаловались на юных пациентов

Юные пациенты испортили в палате стены. ФОТО: ГБУЗ ЯО Областная детская клиническая больница во ВКонтакте

О том, что нужно бережно относиться к чужому, по всей видимости, знают не все юные жители региона. Сотрудники Ярославской областной клинической больницы пожаловались на то, что маленькие пациенты испортили стены в палате. О случившемся медики рассказали в социальных сетях.

- Отделение неврологии в данный момент располагается на первом этаже трехэтажного корпуса в отремонтированных два месяца назад палатах. Администрация прикладывает максимальные усилия, чтобы нашим пациентам было комфортно пребывать в стенах больницы. 24 ноября дети в возрасте от 7 до 9 лет обливали водой, а затем обкидали стены палаты яблоками. Стены теперь нуждаются в покраске, - написали врачи.

Сотрудники медучреждения обратились к родителям с просьбой проводить беседы со своими детьми перед госпитализацией.

Ярославцы, отреагировавшие на опубликованный пост, считают, что ремонт в палате стоит сделать за счет родителей нахулиганивших пациентов.