В Рыбинске назначен ректор авиационного университета

Валерий Кошкин стал ректором авиационного университета Рыбинска. ФОТО: "Рыбинский гос авиационный техн универ - РГАТУ" ВКонтакте

Валерий Кошкин назначен ректором Рыбинского государственного технического университета имени Соловьева. С января этого года Валерий Иванович руководит университетом в качестве исполняющего обязанности ректора, в пятницу, 27 ноября, по решению большинства делегатов конференции и студентов, он стал полноправным главой образовательного учреждения.

Валерий Кошкин - доктор физико-математических наук, профессор. С 2012 года по 2014-ый возглавлял Московский государственный индустриальный университет, потом - Севастопольский госуниверситет.