Ярославскую область накроет снежная «Таня»

Ожидается сильный снегопад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области в самое ближайшее время ожидается сильный снегопад. Регион накроет атлантический циклон «Таня», который совсем недавно бушевал в столице.

Снегопад не закончится и в выходные дни. Так 28 и 29 ноября в Ярославской области ожидаются сильные метели и плюсовая температура.

Синоптики предупреждают о гололедице и налипании мокрого снега, а спасатели прогнозируют увеличение количества ДТП, обрыв ЛЭП и линий связи, обрушение слабоукрепленных конструкций.