В Ярославской области собираются очистить реку, впадающую в водохранилище

С середины и до конца 80-х годов прошлого века по реке сплавляли лес Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районе села Брейтово собираются чистить реку Сить, которая впадает в Рыбинское водохранилище. С середины и до конца 80-х годов прошлого века по этой реке сплавляли лес, поэтому здесь много затонувших стволов, а они замедляют течение и затрудняют процесс самоочищения водоема.

Работы, по слова специалистов, позволят улучшить санитарно-техническое состояние участка протяженностью в 13,5 километров. Планируют поднять со дна Сити 20 тысяч кубометров древесины.

Закончить расчистку планируют до декабря следующего года. Стоимость мероприятия – 39,5 миллионов рублей, финансы выделит Росводресурсы.