Полсотни домов на Пятерке в Ярославле останутся без тепла и горячей воды

Полсотни домов на Пятерке в Ярославле останутся без тепла Фото: Полина Вачнадзе

Сегодня, 26 ноября, с 09:00 до 15:00 около полусотни домов на Пятерке останутся без отопления. О ремонте на сетях ЯТС сообщил глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин.

Отвечая на вопрос жителей, почему работы нельзя было провести летом, глава районов посетовал на «изношенность сетей и усталость металла».

Сегодня тепло отключат по следующим адресам:

- Белинского, 14;

- Радищева 34, 36, 31/22, 31а, 29, 29а, 29б, 20а, 42, 46/20, 40/31, 36 к.2;

- Кудрявцева: 18, 20, 21/32, 29/33, 24/38, 26, 30, 37, 35, 33;

- Чехова: 20а, 22, 24, 26, 28, 30/16;

- Свердлова: 99, 101, 110, 112, 114;

- Чкалова: 3/18, 5, 7, 9, 13, 13а, 15/23, 24/24, 28/21;

- Лермонтова: 22, 26, 24;

- К.Либкнехта: 29/12.