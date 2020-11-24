Волковский театр в Ярославле отменил предновогодние показы спектакля

В афише на декабрь произошли изменения. ФОТО: театр имени Ф.Волкова

В Волковском театре в афише на декабрь произошли изменения. Новогодний спектакль «Город застывшего времени» должны были показывать с 26 по 30 декабря, но часть спектаклей отменили.

- Показ, заявленный на 28, 29 и 30 декабря в 11:00 и 14:00, отменяется, - сообщили на официальной странице Первого русского в социальной сети.

Билеты, естественно, можно вернуть. Если оплата происходила онлайн, то они придут на ту карту, с которой совершался платеж. Если билеты приобретались за наличные, то и возврат будет наличными. По всем вопросам можно обратиться по телефону 8(4852)72-74-04.