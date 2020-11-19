Ярославцев оштрафовали на 430,5 тысяч рублей за нарушение масочного режима

Составлено 1819 протоколов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области по данным на 18 ноября составлено 1819 протоколов на нарушителей масочного режима. Суды вынесли 736 постановлений о штрафах, общая сумма которых равняется 430,5 тысячам рублей.

Практически поровну придется заплатить физическим и юридическим лицам: первых оштрафовали на 145,5 тысяч рублей, вторых – на 150 тысяч. Индивидуальные предприниматели нарушили указ губернатора на 120 тысяч рублей, а должностные – на 11 тысяч.

Напомним, что масочный режим в Ярославской области действует с 16 мая. Носить индивидуальное средство защиты следует во всех общественных местах, в том числе, в магазинах, общественном транспорте и на остановках.

На днях в ярославском паблике в социальной сети провели опрос на тему COVID-диссидентов. Большинство ярославцев назвали их глупыми людьми и вот почему.