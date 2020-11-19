Главным федеральным экспертом по Ярославской области назначен Станислав Попрыгин

Станислав Попрыгин имеет опыт работы в администрации Президента Фото: Правительство Ярославской области

Членам правительства Ярославской области сегодня представили главного федерального эксперта по региону. Им стал Станислав Попрыгин. Как уточнил полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, Станислав Попрыгин имеет «опыт работы в администрации Президента, в подразделениях администрации Президента».

- Его личные и деловые качества будут способствовать плодотворной деятельности на благо региона и позволят решать те задачи, которые перед нами ставит Президент России. В их числе – борьба с пандемией, обеспечение эффективности мер, которые принимаются для защиты населения и реализации нацпроектов, - сказал Игорь Щеголев.