В Ярославской области заболеваемость простудами превышает эпидемиологический порог

Мыть руки антибактериальным мылом не обязательно – вирус смывается и обычным мылом Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

С 9 по 15 ноября в Ярославской области заболеваемость острыми респираторными инфекциями превышает эпидемиологический порог. В основном, заражаются взрослые ярославцы. Как пояснили в региональном Управлении Роспотребнадзора, респираторные вирусы не носят гриппозной этиологии.

Сотрудники Роспотребнадзора еще раз напомнили о значимости личной гигиены во время подъема заболеваемости простудами и пандемии по COVID-19.

- Мытье рук с мылом, простая и известная всем с раннего детства процедура, является важным элементом профилактики инфекций и действительно помогает сохранить здоровье, - сказали в ведомстве.

И уточнили, что мыть руки антибактериальным мылом не обязательно – вирус смывается и обычным мылом, которое есть в каждом доме.