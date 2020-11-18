Житель Ярославской области рассчитался с долгами, чтобы пойти работать

Нежелание остаться без работы заставило мужчину выплатить банку 250 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не совсем обычная причина заставила жителя Гаврилов-Яма рассчитаться с долгом. Неплательщик вернул банку деньги, боясь остаться без работы.

Ранее мужчина оформил кредит. Спустя какое-то время перестал вносить обязательные ежемесячные платежи, общаться с представителями банка не хотел. В результате финансовая организация обратилась в суд. Тот постановил взыскать с мужчины задолженность в полном объеме.

Судебные приставы предупредили неплательщика о последствиях, которые его ожидают, если судебное решение не будет исполнено. Мера оказалась неэффективной. Тогда на автомобиль должника наложили арест и начали готовить имущество к реализации, рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

В это время мужчине предложили работу водителем. Вот только было одно «но»: сотрудники требовались со своим автотранспортом. Не желая отказываться от вакансии, ярославец тут же погасил долг в размере 250 тысяч рублей и еще оплатил исполнительский сбор – 18 тысяч.