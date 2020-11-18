Вынес техники на миллион: житель Ярославской области обокрал магазин, в котором работал

Похищенное предприимчивый ярославец продавал через Интернет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Администрация одного из магазинов в Ярославском районе обнаружила, что со склада пропал товар на сумму более одного миллиона рублей. Сотрудники обратились в полицию.

Оперативникам удалось установить подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. Молодой человек во всем признался и рассказал, что работал в магазине и в течение месяца выносил электронную технику. Похищенное предприимчивый ярославец продавал через Интернет, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.