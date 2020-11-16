У ярославского автобуса №191 появилась новая остановка

На остановке «Санаторий «Красный Холм» автобус останавливается при движении в обоих направлениях Фото: Правительство Ярославской области

Жителям поселков Красный Холм, Красный Волгарь и деревни Турыгино стало легче добираться до областного центра. У автобуса № 191, который курсирует между Михайловским и Ярославлем (до ТРЦ «Альтаир») появилась новая остановка - «Санаторий «Красный Холм». Посадка и высадка пассажиров здесь будет производиться как в прямом, так и обратном направлениях.

По словам и. о. директора департамента транспорта Анатолий Бойко, решение скорректировать маршрут приняли по просьбе жителей и администрации Ярославского района.

- Внесение изменений стало возможным после приведения улично-дорожной сети на этой территории в соответствие требованиям к автодорогам с регулярным автобусным сообщением, - пояснил чиновник.

Расписание автобусов при этом не изменилось. Все льготы по оплате стоимости проезда по-прежнему действуют.