В Ярославской области сгорел жилой дом

Пожар произошел в селе Устье Ярославского района. ФОТО: группа "Свободный Ярославль" во ВКонтакте

ЧП произошло вчера, 15 ноября, в селе Устье Ярославского района. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. На кадрах видно, что дом полностью охвачен огнем.

- Сообщение о возгорании дома №7 на улице Набережной поступило в 19:25. На место выезжали пять единиц техники и 26 человек личного состава, - рассказали в Главном управления МЧС России по Ярославской области.

По словам очевидцев, справиться с огнем быстро не получилось из-за не вычищенного вовремя пожарного пруда. Воды в нем было недостаточно, чтобы потушить пламя.

К счастью, в пожаре никто не погиб и не пострадал, а огонь не перекинулся на соседние дома.