Ярославны отдали мошенникам почти 2 миллиона рублей

Женщины перевели деньги на «безопасные» счета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на многочисленные предупреждения о хищении денег с банковских карт, мошенники продолжают находить себе доверчивых жертв.

На удочку злоумышленников попалась 66-летняя жительница Дзержинского района Ярославля. Ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка, и убедил ярославну, перевести деньги на «безопасный» счет, так как их собираются похитить.

- Женщина не стала обращаться в отделение банка, а выполнила все указания звонивших, в результате лишилась 1 миллиона 200 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

По той же схеме действовали и мошенники в Рыбинске. Выполняя их инструкции, жительница города лишилась 660 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».