Ярославские депутаты предлагают ужесточить наказание насильникам детей

Депутаты предлагают внести изменения в Уголовный кодекс Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутаты Ярославской областной думы предлагают ужесточить наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Сегодня, 12 ноября, народоизбранники подготовили соответствующее обращение к федеральным законодателям, сообщается на сайте думы.

Что предлагают депутаты:

- пожизненно лишать свободы за преступления против половой неприкосновенности лиц в возрасте до 14 лет;

- предусмотреть приостановку сроков давности по невыявленным преступлениям в отношении малолетних до момента наступления ими совершеннолетия;

- ввести ответственность за принуждение детей к действиям сексуального характера в интернете;

- установить пожизненный надзор за теми, кто совершает преступления против половой неприкосновенности детей, а также создать реестр лиц, осужденных по таким статьям.

Обращение рассмотрят на заседании областной думы 20 ноября.