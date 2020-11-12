Ярославские депутаты предлагают ужесточить наказание насильникам детей

Депутаты предлагают внести изменения в Уголовный кодекс
Фото: Артем КИЛЬКИН
Депутаты Ярославской областной думы предлагают ужесточить наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Сегодня, 12 ноября, народоизбранники подготовили соответствующее обращение к федеральным законодателям, сообщается на сайте думы.
Что предлагают депутаты:
- пожизненно лишать свободы за преступления против половой неприкосновенности лиц в возрасте до 14 лет;
- предусмотреть приостановку сроков давности по невыявленным преступлениям в отношении малолетних до момента наступления ими совершеннолетия;
- ввести ответственность за принуждение детей к действиям сексуального характера в интернете;
- установить пожизненный надзор за теми, кто совершает преступления против половой неприкосновенности детей, а также создать реестр лиц, осужденных по таким статьям.
Обращение рассмотрят на заседании областной думы 20 ноября.