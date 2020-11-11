Подрядчик по гарантии уберет провал на улице Кудрявцева в Ярославле

На пешеходном переходе после дождей образовалась огромная лужа Фото: Мэрия Ярославля

Подрядная организация ООО «Рыбинское УМСР» по гарантии приведет в порядок перекресток улиц Кудрявцева и Радищева в Ярославле. Уже после того, как на улицах был сделан ремонт, их затопило во время дождей. Огромная лужа образовалась прямо на пешеходном переходе.

- Специалистами была сделана геодезическая съемка на проблемном участке дороги. Результат показал, что на улице Радищева есть несоответствия в уклонах, в этом месте находится провал. Именно из-за него произошел застой воды. В рамках гарантийных обязательств подрядная организация частично исправит дефект, - пояснили в мэрии Ярославля.

Подрядчик в ближайшие дни обещал приступить к работам.