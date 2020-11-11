По Тутаевскому шоссе в Ярославле скоро пустят троллейбусы

Вчера, 10 ноября, провели испытания новой контактной сети Фото: Мэрия Ярославля

Уже скоро по Тутаевскому шоссе в Ярославле вновь начнут ходить троллейбусы № 3 и 4. Вчера, 10 ноября, провели испытания новой контактной сети. Прежняя сеть находилась в аварийном состоянии, поэтому решили провести ее полную реконструкцию.

- Установили новые оцинкованные опоры, которые не подвергаются коррозии. Запустили пробный троллейбус. Мы контролировали его проход, чтобы не было сходов с токоприемника и не возникало аварийных ситуаций, - рассказал главный энергетик АО «Яргорэлектротранс» Роман Воронин.

После того, как завершатся пусконаладочные работы, движение троллейбусов по Тутаевскому шоссе возобновится в полном объеме.