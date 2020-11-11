Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

По Тутаевскому шоссе в Ярославле скоро пустят троллейбусы

Произойдет это после завершения пусконаладочных работ
Светлана Крутикова
КомментироватьОставить комментарий
Вчера, 10 ноября, провели испытания новой контактной сети

Вчера, 10 ноября, провели испытания новой контактной сети

Фото: Мэрия Ярославля

Уже скоро по Тутаевскому шоссе в Ярославле вновь начнут ходить троллейбусы № 3 и 4. Вчера, 10 ноября, провели испытания новой контактной сети. Прежняя сеть находилась в аварийном состоянии, поэтому решили провести ее полную реконструкцию.

- Установили новые оцинкованные опоры, которые не подвергаются коррозии. Запустили пробный троллейбус. Мы контролировали его проход, чтобы не было сходов с токоприемника и не возникало аварийных ситуаций, - рассказал главный энергетик АО «Яргорэлектротранс» Роман Воронин.

После того, как завершатся пусконаладочные работы, движение троллейбусов по Тутаевскому шоссе возобновится в полном объеме.