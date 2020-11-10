Троллейбус №7 уберут с улиц Рыбинска

Тестовый режим работы прекращен раньше срока из-за нерентабельности

В Рыбинске раньше срока завершилось тестирование троллейбусного маршрута №7. он был открыт для изучения востребованности у пассажиров и ходил от микрорайона «Веретье» до железнодорожного вокзала.

Сначала на маршруте работали две машины, потом их число увеличило до четырех – количество рейсов составило 36.

- В октябре наблюдение и подсчет по билетным ведомостям не показал увеличение пассажиропотока. За рейс в среднем ездили 19-20 человек, а для выхода перевозчика на рентабельность необходимо перевозить порядка 70 человек, - рассказал начальник отдела транспорта и связи Андрей Баранов.

Из-за нерентабельности маршрут решили закрыть. Ранее то же самое произошло с тестовым маршрутом троллейбуса №2.