В Ярославской области увеличилась смертность Фото: Полина Вачнадзе

По данным Росстата, за 9 месяцев этого года количество смертей в Ярославской области увеличилось на 5,2% по сравнению с тем же периодом года 2019-го. В прошлом году за январь-сентябрь скончались 13 911 человек, в этом зарегистрировано 14 629 смертей.

На фоне увеличившейся смертности ярославцев рождаемость сократилась на 8,2%. В 2019 году с января по сентябрь на свет появились 8 593 малыша, а этом году за тот же период – 7 891 ребенок.

Уменьшилось число свадеб и число разводов. Но тут, скорее всего, на желание ярославцев сочетаться браком и разойтись повлияла пандемия, когда подача заявлений вызывала трудности. В 2020 году в регионе было зарегистрировано 4978 браков, в то время как в прошлом году за 9 месяцев ярославцы сыграли 6299 свадеб. Разводов году текущем случилось 3123, против 4020 в 2019 году.