В Ярославле несколько машин полиции окружили иномарку на дороге: что случилось

Инцидент произошел около ТЦ "Космос" в Дзержинском районе. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" во ВКонтакте

Инцидент произошел сегодня, 8 ноября, вечером на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Урицкого. Фотографии с места событий появились в социальной сети около часа назад.

- Примерно пять машин полиции окружили легковушку на повороте, - написал автор снимков.

Ярославцы стали выдвигать версии случившегося. Один из пользователей Сети посчитал, что это была погоня за пьяным водителем. Другой предположил, что «так обычно ОПГ берут». Однако среди комментаторов нашлись непосредственные очевидцы произошедшего:

- Один из сидящих в машине вышел на проезжую часть с флагом и стал по ней расхаживать. Автобусы и машины, которые ехали на поворот и не пропускали его, получали кулаком по капоту.

Возможно, такое поведение мужчины и стало причиной появления сотрудников полиции.

Чтобы узнать, что же произошло на самом деле, КП-Ярославль обратилась за комментарием в пресс-службу регионального УМВД. В настоящее время ждем официальный ответ.